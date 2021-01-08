Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırı olasılıklarının önüne geçmek amacıyla alınan karar 20.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.
Ülkenin İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem ulusal radyoda yaptığı açıklamada, OAC Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera'nın 20.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.
Yaloke Mokpem, kararın olası saldırıları önlemek amacıyla alındığını belirtti.
Ülkede CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, ülkenin güney batısında bulunan Buar ve Grimari kentlerinde dün sabaha karşı silahlı saldırı düzenlemişti.
Etiketler: Afrika
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