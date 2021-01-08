Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 son 150 yılın en sıcak 2 senesinden biri oldu
2020 yılı, 2016 ile birlikte tarihte kaydedilen en sıcak yıl olarak kayda geçti. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisinin verilerine göre, 2020, son 150 yılın en sıcak 2 senesinden biri oldu.
1850 yılından bu yana yapılan ölçümler, 2020'nin en sıcak iki yıldan biri olduğunu ortaya koydu.
2020, bu rekoru, 2016 yılıyla paylaştı.
Yıl boyunca yaşanan sıcak hava dalgaları, kasırgalar, orman yangınları ve benzeri doğa olayları da işte bu aşırı ısınmadan kaynaklandı.
Verileri açıklayan Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi, bu ısınmanın gelecek büyük felaketlerin yolunu açtığına dikkati çekti.
2020 yılında dünya, yine sıcak bir yıl olarak kayda geçen 2019'a göre yarım santigrat derece daha fazla ısındı.
Yetkililer bu oranın, 2030 yılında 1 buçuk santigrat dereceyi bulabileceğini belirtiyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İklim Değişikliği
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