1850 yılından bu yana yapılan ölçümler, 2020'nin en sıcak iki yıldan biri olduğunu ortaya koydu.

2020, bu rekoru, 2016 yılıyla paylaştı.

Yıl boyunca yaşanan sıcak hava dalgaları, kasırgalar, orman yangınları ve benzeri doğa olayları da işte bu aşırı ısınmadan kaynaklandı.

Verileri açıklayan Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi, bu ısınmanın gelecek büyük felaketlerin yolunu açtığına dikkati çekti.

2020 yılında dünya, yine sıcak bir yıl olarak kayda geçen 2019'a göre yarım santigrat derece daha fazla ısındı.

Yetkililer bu oranın, 2030 yılında 1 buçuk santigrat dereceyi bulabileceğini belirtiyor.