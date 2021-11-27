Meksika Dış İlişkiler Departman, ABD'ye ulaşmak amacıyla Meksika'ya seyahat eden Brezilyalı göçmenlerin sayısındaki artışın ardından, vizesiz girişleri askıya alma kararının verildiğini açıkladı.

Kararın, düzensiz göçmen akışındaki artışı ve çetelerin ABD'ye gitmek isteyen Brezilya vatandaşları üzerinden para kazanmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi.

Karar 11 Aralık'tan itibaren geçerli

11 Aralık'tan itibaren geçerli olacak karar, halihazırda ABD, Avrupa, Japonya ve Kanada için geçerli seyahat vizelerine sahip olan Brezilyalıları etkilemeyecek.

Orta Amerika, Haiti ve Küba'dan gelen göçmenler, ABD sınırına ulaşmak için genellikle Meksika topraklarını kullanıyor.