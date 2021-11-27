Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, gece kulüpleri ve diskolar kapanırken, özel partilerin düzenlenmesi de yasaklandı.

Bar ve restoranlarda bir masada en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek. Kafe ve restoranlar 23.00'da kapılarını kapatacak.

Spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Bugün başlayacak uygulamalar en az 3 hafta geçerli olacak.

Maske zorunluluğu yeniden getirilmişti

Kapasiteleri dolan test merkezlerine destek olarak randevusuz girilen, vatandaşların daha kolay ve hızlı şekilde test olabileceği merkezler açılacak.

3. doz aşıların uygulanması için de hızla harekete geçilecek.

Hükümet, 17 Kasım'da maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve haftanın 4 günü evden çalışılmasını şart koşmuştu.

Yeni varyanta Avrupa'da ilk kez Belçika'da

İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen "B.1.1.529" varyantına Avrupa'da ilk kez Belçika'da rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu varyanta "Omicron" adını verildiğini duyurmuştu.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıkladı.

Omicron nedir?

Omicron, Yunan alfabesinin 15'inci harfi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı. Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.

Belçika'da salgının seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, bugün Belçika'daki haftalık verilerinin günlük ortalamasını yayımlamıştı. Buna göre, 16-22 Kasım haftasında yüzde 48'lik artışla günlük ortalama 16 bin 792 vaka görüldü. Günlük test sayısı da yüzde 33'lük artışla 110 bin 100 oldu.

Günlük ortalama can kaybı yüzde 16 artışla 35,7, hastaneye yatırılanların sayısı yüzde 22'lik artışla 303,6 olarak kaydedildi.

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 75,2'si tam aşılanmış durumda. Can kayıpları bu nedenle geçen seneye oranla daha az seyrediyor.

Ülkede 22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıktı. Bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Test merkezleri, 22 Kasım'da artan test taleplerine yanıt veremediklerini duyurmuştu.

Nüfusu 11 milyon 400 civarı olan ülkede şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi virüse yakalandı, 26 bin 800 kişi yaşamını yitirdi.