Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskoçya'da Arwen fırtınasına 'kırmızı alarm'
Arwen fırtınası İngiltere'de etkili oluyor. İskoçya'da fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Kuzey İrlanda'da bir kişi hayatını kaybetti.
İskoçya ve Kuzey İrlanda'da Arwen fırtınası etkili oluyor.
Yoğun kar yağışı ile birlikte etkisini gösteren ve hızı saatte 150 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle İskoçya'nın kıyı kesimleri için kırmızı alarm verildi.
Arwen etkili olduğu bölgelerde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.
1 kişi yaşamını yitirdi
Fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, çatılar uçtu.
Kuzey İrlanda'da bir kişi, aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Fırtına nedeniyle çeşitli bölgelerde ulaşımın sekteye uğraması bekleniyor.
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