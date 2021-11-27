Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Girit Adası'nın güneydoğu açıklarında saat 08.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,15kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem Yunanistan AFAD
Sıradaki Haber
Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 20 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz