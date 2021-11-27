Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 07:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 20 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Meksika'da, freni arızalanan otobüsün yoldan çıkarak evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Meksiko eyaletine bağlı Joquicingo kasabasındaki Joquicingo-Malinalco otoyolunda freni arızalan yolcu otobüsü yoldan çıkarak evlere çarptı.
Yetkililer, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Meksika Trafik Kazası
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