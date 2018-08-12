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Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiltere Manchester’da düzenlenen Karayip Fesitivali kutlamaları sırasında bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Manchesterda silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiltere Manchester’da düzenlenen Karayip Festivali kutlamaları sırasında bir saldırgan etrafa rastgele ateş açtı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle gece 02.30 sularında Karayip Fesitivali kutlamalarının yapıldığı Claremont Caddesi üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılar içerisinde hayati risk taşıyan kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Yaralılar içerisinde iki çocuğun da olduğunu ifade eden Manchester emniyetinden Başkomiser Debbie Dooley, "Şu anda çok ciddi durumda bir yaralımız yok. Tedaviler devam ettikçe gün içerisinde yaralılarımız taburcu olacaktır." dedi.

Dooley, saldırının kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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