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Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Bazı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlamaya hazırız.” açıklamasını yaptı.

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Rusyadan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Sputnik Haber Ajansı’nın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Açıklamanın, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Ankara'da gerçekleşecek 10. Büyükelçiler Konferansı'na katılımı öncesi gelmesi dikkat çekti.

Lavrov'un ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin Suriye konusunda düzenleyeceği zirvenin hazırlıklarını ele alacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

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