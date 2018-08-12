'Enerji denizi' Hazar hukuki statüye kavuştu

Hazar denizinin kıyısı olan ülkeler tarafından paylaşılması ve kullanılabilmesi için 20 yılı aşkın süredir yürütülen müzakereler sonuç verdi. Kazakistan, Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkmenistan tarafından yıllardır paylaşılamayan Hazar Denizi’ne hukuki statü kazandıran anlaşma imzalandı.

Kazakistan’ın Aktau kentinde gerçekleştirilen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'ne Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov katıldı.

Sahilden 15 deniz mili mesafeye kadar olan bölgeler, her ülkenin kendi arazisi olarak kabul edilecek. Kıyıdaş beş ülkenin dışında yabancı askeri varlıklar Hazar denizinde bulunamayacak.

Hazar'da yaklaşık 50 milyar varillik petrol ve 9 trilyon metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğu tahmin ediliyor. Anlaşmanın ardından, bölgedeki maden yataklarının işletilmesine, transit potansiyelinin kullanılmasına başlanacak.

Kaynak: TRT Haber