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İdlib'de patlama: 67 kişi hayatını kaybetti

Suriye İdlib’de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 67 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

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İdlibde patlama: 67 kişi hayatını kaybetti

İdlib’de Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu Humus’un kuzeyinden göç edenlerin kaldığı 6 katlı bina yıkıldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.

Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 67 sivil hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: suriye, patlama, idlib
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