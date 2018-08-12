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Almanya’dan ABD’nin yaptırım kararlarına tepki

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki göstererek, ticari ilişkilerinin Washington tarafından dikte ettirilemeyeceğini söyledi.

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Almanyadan ABDnin yaptırım kararlarına tepki

ABD ile yaşanan yaptırım gerginliği sonrası Türkiye’ye bir destek de Almanya’dan geldi.

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Bild gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin önemini vurguladı. Altmaier, “Türkiye Avrupa için güvenlik ve güvenilirliktir” vurgusu yaptı.

Türkiye’de iş yapan 7 bin Alman şirketinin bulunduğunu hatırlatan Altmaier, İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ülkesinin çıkarına olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırımları başka ülkelerin de uygulaması çağrısına tepki gösteren Altmeier, “Ticari ilişkilerimiz Washington tarafından dikte ettirilemez.” dedi.

Nükleer anlaşmaya sadık kalacaklarını ve her Alman şirketin İran ile ticaret yapabileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber

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