Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 15:21

Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısı nedeniyle İsrail'e ait bir askeri karargahta ağır hasar oluştu.

Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu bir askeri karargahta büyük hasar oluştu.

Ordu Radyosu, ayrıca, "Lübnan'dan İsrail içine ulaşan patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının açık alanlara düştüğünü "bildirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı olmadığı bildirilirken, saldırılara karşılık İsrail ordusunun Lübnan’ın güney bölgelerini topçu ateşine tuttuğu kaydedildi.

Saldırılar üzerine İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Kiryat Şmona bölgesinde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Lübnan
Sıradaki Haber
İran Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el konulmasıyla ilgili suçlamaları reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:33
Ermenistan, KGAÖ'den yardım taleplerini geri çekti
15:31
Cinsel istismar vakasını gizlemekle suçlanan Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı istifa etti
15:28
Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı
15:45
Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi
15:41
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
FOTO FOKUS
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ