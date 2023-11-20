Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu bir askeri karargahta büyük hasar oluştu.

Ordu Radyosu, ayrıca, "Lübnan'dan İsrail içine ulaşan patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının açık alanlara düştüğünü "bildirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı olmadığı bildirilirken, saldırılara karşılık İsrail ordusunun Lübnan’ın güney bölgelerini topçu ateşine tuttuğu kaydedildi.

Saldırılar üzerine İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Kiryat Şmona bölgesinde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.