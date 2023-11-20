Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre tamamlandı

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim'deki atık su boşaltımında üçüncü evre de tamamlandı.

2-20 Kasım'ı kapsayan üçüncü evrede 7 bin 800 tonluk işlenmiş atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.

Firmanın planlaması doğrultusunda, dördüncü evredeki boşaltımla, santralden Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından temmuzda yayımladığı nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçılar ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.