Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 14:52

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre tamamlandı

Japonya'daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre sona erdi.

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre tamamlandı

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim'deki atık su boşaltımında üçüncü evre de tamamlandı.

2-20 Kasım'ı kapsayan üçüncü evrede 7 bin 800 tonluk işlenmiş atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.

Firmanın planlaması doğrultusunda, dördüncü evredeki boşaltımla, santralden Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından temmuzda yayımladığı nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçılar ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Sıradaki Haber
Papua Yeni Gine'de Ulawun Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:33
Ermenistan, KGAÖ'den yardım taleplerini geri çekti
15:31
Cinsel istismar vakasını gizlemekle suçlanan Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı istifa etti
15:28
Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı
15:45
Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi
15:21
Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
FOTO FOKUS
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ