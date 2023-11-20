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Dünya
AA 20.11.2023 14:14

Avustralya: Gazze'de "ateşkes" için adım atmak istiyoruz

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes için adım atmak istediğini bildirdi.

Avustralya: Gazze'de "ateşkes" için adım atmak istiyoruz

Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de bulunan 31 Avustralya vatandaşının Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini belirtti.

Avustralya'nın her zaman Gazze'ye insani yardım girişi ve buradaki sivillerin güvenli çıkışı konusunda net çağrılar yaptığına işaret eden Wong, "Hepimiz, (Gazze'de) ateşkes için adımlar atmak istiyoruz ama bu ateşkes tek taraflı olamaz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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