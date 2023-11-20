Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkarılan 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 28 prematüre bebeğin dün nakledildikleri Refah'taki Emirlik Hastanesi'nden ambulanslarla alınarak Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu bebeklerin tedavilerine devam edilmesi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a nakledilecekleri ifade edildi.

Tahliye işlemlerinin Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsani İşleri Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin Kızılayından AA muhabirine yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine nakledilen 31 prematüre bebekten 3'nün durumunun iyi olduğunu, bu nedenle bölgedeki hastanede gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskını ve saldırıları nedeniyle hizmet vermeyi durduran Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği dün Gazze'nin güneyindeki Emirlik Hastanesi'ne naklettiklerini duyurmuştu.