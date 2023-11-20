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Dünya
AA 20.11.2023 13:40

İsrailli çocuklar, "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanıldı

İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletildi.

İsrailli çocuklar, "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanıldı

İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklar, "2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)" isimli bir şarkıyı söylüyor.

Ancak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayımlanan şarkının sözlerinde, Gazze için "yok etme" ve "orada bir şey kalmayacak" mesajları veriliyor.

Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, şarkı platformdan kaldırıldı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Gazze kıyılarında bir sonbahar akşamı

Uçaklar bombalıyor, yıkım, yıkım

İsrail Savunma Kuvvetleri sınırı geçiyor

Gamalı haç taşıyanları yok edin

Başka bir yıl, orada bir şey kalmayacak

Evlerimize güvenli bir şekilde döneceğiz

Bir yıl içinde hepsini yok edeceğiz

Ve sonra tarlalarımızı süreceğiz

Ve hepsini hatırlayacağız

Sen billur gibi güzel ve safsın

Çünkü bu kötülüğü kalplerimiz hiç unutmayacak

Aramızdaki bu sevgi, kanla kutsanmıştır

Geri dönecek ve aramızda serpileceksin

Şimdi kelimeler tükendi

Ruhumuz haykırıyor

Çünkü ruhumuz sadece şarkı söylemiyor

Çünkü ruhumuz savaşıyor da

Tek millet, sonsuza kadar tek millet

Susmayacağız ve tüm dünyaya göstereceğiz

Düşmanlarımızı bugün nasıl yok ettiğimizi"

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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