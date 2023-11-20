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Dünya
AA 20.11.2023 13:18

Kremlin: Putin, G20'nin çevrim içi liderler zirvesine katılmayı planlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da çevrim içi yapılacak G20 zirvesine katılmayı planladığını açıkladı.

Kremlin: Putin, G20'nin çevrim içi liderler zirvesine katılmayı planlıyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın Arjantin ile ilişkilerinde netlik kazanması gereken çok sayıda konu olduğunu söyledi.

Peskov, Arjantin halkının seçimine saygı duyduklarını ve bu ülkeyle ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Milei'nin geçmişte yaptığı "çeşitli" açıklamaların farkında olduklarına işaret eden Peskov, "Milei'nin seçim kampanyası sırasında yaptığı bazı açıklamalara elbette dikkat ettik ancak göreve başladıktan sonra yapacağı açıklamalara göre hareket edeceğiz." dedi.

Putin'in, Hindistan tarafından organize edilen ve 22 Kasım'da çevrim içi yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet, katılmayı planlıyor." dedi.

Mevcut küresel konjonktürün fazlasıyla çalkantılı bir durumda olduğunu kaydeden Peskov, "(Putin'in G20 konuşması) Gündem çok net. Rusya'nın son derece iyi bilinen, tutarlı ve dengeli yaklaşımının ana hatları çizilecektir." ifadesini kullandı.

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