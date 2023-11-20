Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 13:17

Shakira, hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti

Kolombiyalı şarkıcı "Shakira" lakaplı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti.

Shakira, hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını kabul etti

Barselona İl Mahkemesinde bugün başlayan davaya gelen Shakira'yı, kalabalık bir basın grubu takip etti.

Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon avroluk bir cezayı da ödemeyi kabul ederek, anlaştığı bildirildi.

Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu.

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı.

Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail, sivilleri hastaneden çıktıkları sırada hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Avustralya: Gazze'de "ateşkes" için adım atmak istiyoruz
14:12
Beyaza bürünen Nemrut Dağı'nda kartpostallık görüntüler
14:04
ABD ve Avrupalı güçlere rağmen İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler artıyor
14:02
Save The Children: Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak
14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gidecek
13:45
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkarılan 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek
Amanoslar'daki Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü
Amanoslar'daki Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ