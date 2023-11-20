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Dünya
AA 20.11.2023 13:38

İspanya'da yeni hükümette önemli bakanların isimleri değişmedi

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez yeni kabinesinde önemli bakanlarda isim değişikliği yapmadı.

İspanya'da yeni hükümette önemli bakanların isimleri değişmedi

Sanchez, Ocak 2020'de kurulan ilk koalisyon hükümetindeki gibi kabinesini 22 bakandan oluştururken, bakanlıkların 17'si PSOE'den, 5'i de koalisyonunun küçük ortağı, sol partilerin ittifakıyla oluşturulan Sumar partisinden görevlendirdi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Savunma Bakanı Margarita Robles, Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, İkinci Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz (Sumar lideri), Üçüncü Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş ve Demografik Bakanı Teresa Ribera ile Dördüncü Başbakan Yardımcısı, Maliye ve Kamu İşleri Bakanı Maria Jesus Montero görevlerine devam eden isimler olarak öne çıktı.

Öte yandan, son dönemde Filistin'e verdikleri destekle öne çıkan ve İspanya'da yeni hükümetin alması gereken ilk kararın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmek olduğunu sürekli vurgulayan Podemos partisinin lideri Ione Belarra, bu zamana kadar yürüttüğü Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı görevinden alındı.

Sumar partisiyle siyasi olarak iç sorunlar yaşayan Podemos'tan Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yerine de PSOE'den Ana Redondo Garcia atandı.

Yeni bakanların Kral 6. Felipe huzurunda anayasaya yemin ettikten sonra yarın ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapması öngörülüyor.

İspanya'da yeni yasama döneminin öncelikli konusu, Meclis'e sunulan ve ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısı olacak.

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