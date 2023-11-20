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Dünya
AA 20.11.2023 14:51

Papua Yeni Gine'de Ulawun Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de bulunan Ulawun Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Papua Yeni Gine'de Ulawun Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'deki Ulawun Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası volkanik dumanın 15 bin metre yüksekliğe eriştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, patlamanın, Japonya kıyılarına erişecek tsunami dalgalarına yol açabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Deniz seviyesinde "anormal yükselme" saptanmadığı aktarılan açıklamada, sahil şeridinde yaşayanların uyarılara duyarlı olması istendi.

Açıklamada, olası tsunami dalgalarının, öncelikle başkent Tokyo'nun güney bölgesi açıklarındaki Izu takımadalarına ulaşabileceği belirtildi.

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