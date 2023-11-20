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Dünya
AA 20.11.2023 15:09

Rusya: Finlandiya'nın sınır kapılarını kapatma kararı ulusal çıkarlarına aykırı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın Rusya ile sınır kapılarını kapatması kararının kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacağını söyledi.

Rusya: Finlandiya'nın sınır kapılarını kapatma kararı ulusal çıkarlarına aykırı

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Gruşko, Finlandiya'nın Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma ihtimalini değerlendirdi.

Rusya'nın tüm ülkeler için açık olduğunu dile getiren Gruşko, "Karşılık vermek için önlemler aldığımızda, bunları her zaman özellikle ulusal çıkarlarımızla ilişkilendiriyoruz. Bu durumda, böyle bir karar açıkça Finlandiya'nın ulusal çıkarlarına aykırı olacak." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." ifadelerini kullandı.

Finlandiya, "üçüncü ülke vatandaşlarının" akışını engelleme gerekçesiyle, hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Finlandiya basınında, Rusya ile geriye kalan sınır kapılarının da kapatma yönünde karar alınacağı yönünde haberler yer almıştı.

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