İran Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el konulmasıyla ilgili suçlamaları reddetti

Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kızıldeniz'de ortakları arasında İsrailli bir şirketin olduğu kargo gemisine el konulmasıyla ilgili İran’a yönelik suçlamaları reddettiklerini belirten Kenani, İsrail’in karşı karşıya olduğu “vahim durumdan kaçmak için” bu tür iddiaları ortaya attığını söyledi.

Olayın arkasında Tahran'ın bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu dile getiren Kenani, "Bölgedeki direniş grupları İran'ın komutası altında değil ve İran'dan emir almıyor. Bu gruplar kendi halkları ve hükümetlerini temsil ederler ve ülkelerinin çıkarlarına göre hareket ederler." ifadelerini kullandı.

Kenani, bölgedeki çatışmaların ABD’nin İsrail’e kapsamlı desteğiyle sürdüğünü ve Washington'un özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ateşkesi de içeren herhangi bir karara karşı çıkmasının birçok tepkiye yol açtığını ifade etti.

ABD’ye yönelik tepkilerin sona ermesinin mümkün olduğunu söyleyen Kenani, bunun, insanların öldürülmesinin derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın tamamen kaldırılması, acil insani yardım gönderilmesine izin verilmesi ve Filistin halkının Gazze'den sürülmesinin sona erdirilmesiyle gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Gazze konusunda Türkiye ile istişare ve işbirliği

Kenani, Türkiye ile İran’ın Gazze konusundaki görüşmelerine de değindi.

İranlı Sözcü, "(Gazze'ye yönelik) Saldırıların bir an önce durdurulması, insani yardımların gönderilmesi ve esirlerin serbest bırakılması konusunda en önemli istişare, işbirliği ve görüşmelerimizi yaptığımız ülkelerden biri Türkiye’dir. Doğal olarak iki ülke (Türkiye ve İran) bu konularda iyi bir kapasiteye sahip. Bu konuda çabalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Husilerin Kızıldeniz'de kargo gemisine el koyma olayı

Yemen'deki Husiler, dün Kızıldeniz'de Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Bunun ardından İsrail ordusu, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklama, gemiye el konulmasını “küresel ölçekte vahim bir olay” olarak nitelendirerek, gemide İsrail vatandaşı bulunmadığını ve bunun bir İsrail gemisi olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Husilerin Kızıldeniz'de bir kargo gemisine el koyması kınanmış ve olayın arkasında İran'ın olduğuna inanıldığı ifade edilmişti.

İsrail merkezli Jerusalem Post’un haberinde, el koyulan kargo gemisinin, ortakları arasında İsrail'in en zengin iş insanlarından Rami Unger'in olduğu bir İngiliz şirketinden bir Japon şirketine kiralandığı aktarılmıştı.