Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2023 19:05

Lübnan ordusu İsrail’e füzelerin fırlatıldığı bölgede devriye attı

Lübnan ordusu, İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından bölgede askeri araçlarla devriyelerin atıldığını açıkladı.

Lübnan ordusu İsrail’e füzelerin fırlatıldığı bölgede devriye attı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan ordusu, Twtter hesabı üzerinden ülkenin güneyinden İsrail’e doğru fırlatılan roketler ve İsrail’in de buna karşılık vermesi üzerine yaşanan gerginliğe ilişkin bir açıklama yaptı.

Sur kentine bağlı el Kalayla, el Maaliya ve ez Zibkin beldelerinden İsrail’in işgalindeki Filistin topraklarına doğru roket fırlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, ordu güçlerinin bölgede güvenlik sağlamak için devriyeler attığı kaydedildi.

Lübnan: İsrail Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor
Lübnan: İsrail Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor

Açıklamada, İsrail ve Lübnan sınırı üzerinde konuşlu olan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü ile de koordinasyon içerisinde olunduğu aktarıldı.

BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli
BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Fransa'da mahkeme grevdeki işçilerin 'zorla çalıştırılması' kararının yürütmesini durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:26
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ