Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2023 18:08

Berlusconi akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakımda tedavi görüyor

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Berlusconi akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakımda tedavi görüyor
[Fotograf: Reuters]

Sağlık sorunları sebebiyle bir hafta aranın ardından dün yine Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan 86 yaşındaki Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia (FI) Partisi'nin başkanı Silvio Berlusconi'nin durumuna ilişkin doktorları Prof. Alberto Zangrillo ile Prof. Fabio Ciceri yazılı bir açıklama yaptı.

Doktorların açıklamasında, "Başkan Berlusconi, akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kronik miyelomonositik lösemi tanısı mevcuttu. Enfeksiyöz durumu da buna bağlı. Akut lösemiye ilerleme durumu yok. Tedavi stratejisi, akciğer enfeksiyonunu sitoredüktif tedaviyle iyileştirmek." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu tedavinin amacının, mevcut rahatsızlığın negatif etkilerini sınırlamak ve önceden var olan klinik durumun düzeltilmesi olduğu belirtildi.

Kemoterapiye başladığı iddia edilmişti

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise ünlü lidere lösemi teşhisi konularak, kemoterapiye başlandığı iddia edilmişti.

Berlusconi'nin partisi FI'nin koordinatörü, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sabah saatlerinde Berlusconi'nin geçirdiği rahatsızlığın o yaştaki insanlar için normal olduğunu ve panik yapmaya gerek olmadığını belirtmişti.

Tajani, Berlusconi'nin geceyi iyi geçirdiğini, durumunun stabil olduğunu ve sabah da parti yöneticileriyle telefonda konuştuğunu aktarmıştı.

Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılmış, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de COVID-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:10
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ