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Dünya
AA 06.04.2023 18:01

BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), sınır bölgesindeki mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu.

BM: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli
[Fotograf: Reuters]

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik roket fırlatılması ve verilen karşılığın ardından UNIFIL Medya Ofisi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

"Bugün öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki İsrail'e doğru roketler fırlatıldı" denilen açıklamada, "İsrail ordusu, UNIFIL'e, hava savunma sistemi demir kubbeyi aktif ettiği bilgisini verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, şunları kaydetti:

"Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor."

İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldı
İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

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