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Dünya
AA 06.04.2023 15:55

İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun aktardığına göre, İsrail’in kuzeyine 15 roket fırlatıldı.

İsrail hava savunma sistemleri, fırlatılan roketleri imha etmek için devreye sokuldu.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarını topçu atışıyla vurdu

Lübnan'da, El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde ismi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan habere göre, İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurdu.

Haberde, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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