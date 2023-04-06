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Dünya
AA 06.04.2023 15:17

Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesinin enflasyona ve depremlere karşı dirençli olduğunu belirtti.

Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli
[Depophotos]

Fitch'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ulusal ve yerel yönetim (LRG) bütçe çıktılarının 2022'de yüksek enflasyona karşı dayanıklı olduğu ve şubat ayında yaşanan depremlerin finansal etkisini absorbe edebileceği bildirildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirdiği 9 büyükşehir belediyesinin (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Manisa, Mersin, Muğla) 2022 yılına ilişkin bütçe görünümünün beklenenden daha iyi olduğu belirtildi.

9 büyükşehir belediyesinin geçen yıla ilişkin bütçe dengesinin yüzde 39 seviyesinde olan beklentiye rağmen yüzde 42 olarak kaydedildiği aktarılan açıklamada, ortalama borç işletme dengesinin 1,6 kat olan beklentiye rağmen 1,4 kat seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yasaların gerektirdiği gibi merkezi hükümet, depremler nedeniyle ekstra harcamaların çoğunu karşılayacaktır. Büyükşehir belediyelerinin bütçeleri üzerindeki etkinin, etkilenen bölgeleri destekleyecek araç ve ekipman tedariki ile sınırlı olmasını bekliyoruz. Bunu yansıtmak için orta ölçekli büyükşehir belediyelerine yüzde 5, daha büyüklerde ise yüzde 10'luk bir (bütçeden katkı) artış olmasını öngörüyoruz." denildi.

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