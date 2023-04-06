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Dünya
AA 06.04.2023 14:12

Fransızlar, emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor

Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Fransızlar, emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor
[Fotograf: Reuters]

Fransız basınındaki haberlere göre, hükümetin tartışmalı reformuna karşı ülke genelinde Rennes ve Nice'in yanı sıra farklı kentlerde 11. kez kitlesel gösteriler başlarken ülke genelinde eğitim, ulaşım ve enerji gibi sektörlerden çalışanlar greve gitti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde 11 bin 500 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.

Fransız istihbaratı, gösterilere 600 bin ila 800 bin protestocunun katılacağını öngörüyor.

Paris'teki gösterinin ise yerel saatle 14.00'te Invalides Meydanı'nda başlaması öngörülüyor.

Vanves, Grenoble gibi ülkenin farklı kentlerinde reforma karşı çıkan liseliler de okullarının girişini kapattı.

Öte yandan, Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, hükümeti harekete geçirmek için Rhone Valiliğinin elektriğini kestiğini açıkladı.

Auvergne-Rhone-Alpes ve Rhone Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde valiliğin bulunduğu mahallenin elektriğinin kesildiği doğrulandı. Açıklamada, CGT Energie tarafından üstlenilen bu eylemi kınayan valilik, gün içinde şikayette bulunacağını duyurdu.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile sendikaların emeklilik reformu görüşmesinden dün sonuç çıkmamıştı.

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