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Dünya
AA 06.04.2023 18:12

Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi. Bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.

Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Görüşmede Büyükelçi Musevi'ye, İran'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık iletildi.

Açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

Musevi'den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.

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