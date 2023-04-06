Lübnan: İsrail Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kulile ve Maaliye beldesinin etrafını ağır topçu atışlarla vurdu.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, Sur'un batı bölgesinde fırlatılan katyuşa füzelerinin sesinin duyulduğu bilgisi verildi.

Ayrıca haberde, güneydeki Sur kentinde füze ve topçu atışı seslerinin gelmeye devam ettiği aktarıldı.

Hizbullah'tan "karşılık vereceğiz" mesajı

İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik artan saldırılarının ardından Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Aksa'ya yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Hizbullah'ın, Mescidi Aksa'yı ile Müslümanları korumak ve düşman İsrail'e karşı verilmesi hususunda Filistinli halkı ve direniş gruplarının yanında yer alacağı" vurgulandı.