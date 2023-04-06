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Dünya
AA 06.04.2023 16:09

İsrail'de Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle acil toplantı kararı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldı.

İsrail'de Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle acil toplantı kararı
[Fotograf: Reuters]

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik durumu hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldı.

İsrailli Bakan, durum değerlendirmesi yapmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacak.

Gallant’ın, roket saldırıları üzerine, “İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer savunma yetkililerine gerekli talimatları verdiği” duyuruldu.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda yaralananlar olduğunu aktardı.

İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldı
İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldı

Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, olayın ardından sağlık ekiplerinin yüksek alarma geçtiği ve roket saldırısında yaralananlara müdahale ettiği bilgisi verildi.

Şarapnel isabet eden bir İsrailli hafif, bir kişi de sığınağa kaçarken yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı duyurulmuştu.

Saldırı üzerine İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.

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