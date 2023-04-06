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Dünya
AA 06.04.2023 18:42

Fransa'da mahkeme grevdeki işçilerin 'zorla çalıştırılması' kararının yürütmesini durdurdu

Fransa'da, Rouen İdari Mahkemesi, valiliğin, Gonfreville-l'Orcher kasabasındaki rafineride grev yapan işçileri "zorla işe başlatma" kararının yürütmesini durdurdu.

Fransa'da mahkeme grevdeki işçilerin 'zorla çalıştırılması' kararının yürütmesini durdurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, Rouen İdari Mahkemesinin, Seine-Maritime Valiliğinin, Gonfreville-l'Orcher rafinerisinde grev yapan işçileri zorla işe başlatma kararının yürütmesini durdurduğunu aktardı.

Mahkeme, valiliğin bu kararının, "grev hakkının ciddi ve açıkça yasa dışı ihlali olduğuna" hükmetti.

Genel İş Sendikası akaryakıt sevkiyatlarını yeniden durdurdu

Ayrıca Fransız devleti, mahkeme tarafından 2 bin euro para cezası ödemeye mahkum edildi.

Rafineri bünyesindeki Genel İş Sendikası (CGT), mahkeme kararının ardından akaryakıt sevkiyatlarını yeniden durdurduklarını açıkladı.

TotalEnergies'e ait Gonfreville-l'Orcher rafinerisindeki işçiler, hükümetin emeklilik reformuna tepki olarak greve gitmişti.

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı yüz binler yine sokaklarda
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı yüz binler yine sokaklarda

Seine-Maritime Valiliği de rafineride grev yapan işçiler için zorla işe başlatma kararı almıştı.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek, 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını, oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda, 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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