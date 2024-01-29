Kuzey Makedonya'da Geçici Hükümetin Başbakanı Caferi görevi devraldı

Başkent Üsküp'teki başbakanlık binasından gerçekleşen tören kapsamında Caferi ve Kovaçevski bir görüşme gerçekleştirdi, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Eski Başbakan Kovaçevski, görev devir-teslimin, yasal yükümlülüklere uygun şekilde yapıldığını ifade etti.

Geçici hükümetin görevinin, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin organize etmek ve düzenlemek olduğunu dile getiren Kovaçevski, "Talat Caferi Bey'e, tüm bakanlara ve bakan yardımcılarına, geçici hükümetin başbakanı olarak başarılı çalışmalar diliyorum." diye konuştu.

Son 2 yılın, ekonomi ve enerji krizi noktasında hiç kolay yıllar olmadığını söyleyen Kovaçevski, şimdiki hükümette yer alan bakanlara da teşekkür etti.

Ülkesinin "AB üyelik eşiğinde" olduğuna işaret eden Kovaçevski, "İnancımız şu yönde; bugüne kadar ve gelecekte yapılacak çalışmalarla Kuzey Makedonya'nın 2030'da AB'ye üye olması gerekiyor. Bütün bunlar, onlarca yıllık stratejik hedef olan NATO üyeliğine ulaşılmasından sonra geliyor." dedi.

Geçici Başbakan Caferi de "Hükümet olarak aldığımız her karar ve eyleme destek vereceğinin temelinin Anayasa ve yasalar olacağını yineleyerek, üstlendiğim görevden duyduğum memnuniyeti ve sorumluluğu dile getirdim." şeklinde konuştu.

Geçici hükümetin, 2022-2024 hükümet programını uygulamaya devam edeceğinin altını çizen Caferi, bu hükümetin öncelikli görevinin, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hazırlanması ve organize edilmesi olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya'nın AB, NATO ve ABD ile stratejik ortaklığının sürdürülmesi ve ilerletilmesi, hükümetin birinci önceliği olmaya devam edeceğini dile getiren Caferi, hükümetin her yapısının, şeffaf, hesap verebilir, verimli ve vatandaşın hizmetinde olacağını vurguladı.

Caferi, ülkenin ilk etnik Arnavut başbakanı

Eski Meclis Başkanı Caferi, Mecliste dün yapılan oylamanın ardından, ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı seçilmişti.

120 koltuklu Mecliste, geçici hükümetin onaylanması için dün yapılan oturumda yer alan 111 milletvekilinden 65'i "evet", 3’ü "hayır" oyu kullanmıştı. Oturumdaki bazı muhalefet milletvekilleri oylamaya katılmamıştı.

Bu oylamayla Talat Caferi ülkenin ilk etnik Arnavut başbakanı oldu.

Geçici hükümette, ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinden (VMRO-DPMNE) Pançe Toshkovski İçişleri Bakanlığı, Gjoko Velkovski ise Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini yürütecek. Ayrıca bazı bakan yardımcısı pozisyonlarında da muhalefetten isimler yer alacak.

Yapılan değişikliklerle bir önceki hükümette yer alan başbakan yardımcılıkları da kaldırıldı.

Buna göre Birinci Başbakan Yardımcısı olan Artan Grubi geçici hükümette Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanı görevini yürütecek. Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bojan Mariçiç, Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Slavica Grkovska ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bytyqi ise sandalyesiz bakanlar olarak görevlerine devam edecek.

Genel seçimlerin 8 Mayıs'ta düzenlenmesi bekleniyor

Kuzey Makedonya’da Haziran 2015’te siyasi partilerin ülkedeki siyasi krizin çözüme kavuşması için vardığı ve sonraki dönemlerde de uygulanan "Prjino Anlaşması" kapsamında seçimlerden 100 gün önce hükümetin istifa etmesi ve ülkeyi seçimlere hazırlayacak teknik (geçici) hükümetin kurulması gerekiyor.

Bu kapsamda, 25 Ocak'ta, Caferi meclis başkanlığından, Dimitar Kovaçevski de başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Caferi’nin yerine ise 26 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumda Jovan Mitreski yeni meclis başkanı seçilmişti.

İktidar ile muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Talat Caferi kimdir?

Kuzey Makedonya'nın ilk etnik Arnavut başbakanı seçilen Caferi, 1962'de Gostivar şehrine bağlı Forino köyünde doğdu.

İlk olarak 2002'de milletvekili seçilen Caferi, 2004-2006 yıllarında Savunma Bakan Yardımcısı, 2013-2014 yıllarında Savunma Bakanı görevlerini yürütmüştü.

Caferi son olarak, 2017'den bu yana iki dönemdir Meclis Başkanı olarak görev yapıyordu.​​​​​​​