İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 637'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 115 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 215 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 300 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 637'ye, yaralı sayısının da 65 bin 387'ye yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sıkılaştırdığını belirten Kudra, kuşatma ile ilaç ve tıbbi malzemenin tükenmesi sonucu yaralıların kurtarılmasının imkansız hale geldiğini ifade etti.

Kudra, İsrail işgal güçlerinin Han Yunus'ta Filistinlileri sokak ortasında öldürdüğünü kaydederek, ölü ve yaralıları taşıması için ambulansların hareketine de engel olduğunu kaydetti.

Yardım çağrısını yineleyen Kudra, şöyle devam etti:

"Başta Han Yunus'ta hedef alınan hastaneler olmak üzere tüm hastanelerin, sağlık ekiplerinin, yüzlerce yaralı ve binlerce yerinden edilmiş kişinin korunması, ilaç, gıda ve yakıt sağlanması için uluslararası kurumları hızla müdahale etmeye çağırıyoruz."

Kudra, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun felaket seviyesinde olduğuna vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler ve ona bağlı insani yardım kuruluşlarının açıkça siyasi bir biçim alan sistematik hedef alınmasını ve İsrail işgalinin yerinden etme politikası doğrultusunda bu kuruluşlara desteğin kesilmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinlinin zorlu kış şartlarında hayata tutunmaya çalıştığını aktaran Kudra, barınma merkezlerindeki aşırı kalabalık, sağlık hizmeti ile uygun gıdanın sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 700 bin bulaşıcı hastalık, cilt hastalığı, soğuk algınlığı, ishal ve hepatit vakasının tespit edildiğini belirtti.

Kudra, laboratuvarlarda ciddi tıbbi sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek kan ünitelerinin yetersiz olduğunu, kan bağışı için gerekli test ve malzemelerin bulunmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de İsrail'in devam eden saldırıları karşısında sahra hastaneleri ve sağlık ekibi desteği sağlanması çağrısında bulundu.