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Dünya
AA 29.01.2024 17:20

İsrail'de Gazze’deki soykırımı eleştiren siyasetçinin vekilliğinin düşürülmesi tartışılıyor

İsrail hükümetini Filistinlilere karşı soykırım çağrısında bulunmakla suçlayan İsrailli Milletvekili Ofer Cassif’in vekilliğinin düşürülmesi için sunulan önerge, Meclisin ilgili komitesinde tartışılmaya başlandı.

İsrail'de Gazze’deki soykırımı eleştiren siyasetçinin vekilliğinin düşürülmesi tartışılıyor

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif’in Meclisten ihraç edilmesine ilişkin önerge ilgili Meclis komitesinde tartışmaya açıldı.

Önergenin tartışıldığı komitenin başkanlığını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi Milletvekili Ofir Katz yürütüyor.

Katz, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Cassif'i Meclisten atmanın kendisi için "büyük ayrıcalık" olacağını söyledi.

Önergenin İsrail Meclisinde oylamaya sunulması için ilgili komitenin 17 üyesinden 13’ünün ihraç yönünde karar alması gerekiyor.

Komitede yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde ise dosya genel kuruldaki oylamaya sunulacak. Cassif'in milletvekilliğinin düşürülmesi için 120 sandalyenin bulunduğu Mecliste en az 90 milletvekilinin onayı gerekiyor.

İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesimin ağır eleştirilerine maruz kalan Cassif hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan önerge, 70 milletvekilinin onayını almıştı.

Vekilliğinin düşürülmesi için başlatılan girişime tepki gösteren Cassif ise şunları kaydetmişti:

"Gazze'nin yangınla ya da atom bombasıyla yok edilmesini, halkın aç bırakılmasını ve onlara hastalık bulaştırılmasını açıkça talep edenler kabine masasında otururken, Gazze'deki rehineleri, askerleri ve masum sakinlerini kurtarmak için dökülen kanın ve savaşın durdurulması çağrısında bulunduğum için 'İsrail devletine karşı silahlı mücadeleyi desteklemek' gibi kanıtlanmamış suçlamalarla Meclisten ihraç edilmem isteniyor."

Cassif, "Beni yenemeyecekler. Beni susturmak isteyenlerin öfkesine rağmen bu öfke karşısında barış, eşitlik ve sosyal adalet için mücadelemde ısrar edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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