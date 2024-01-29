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Dünya
AA 29.01.2024 17:25

BM Raportörü'nden Gazze için "UNRWA" vurgusu: Kıtlık yakındı artık kaçınılmaz

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini askıya almalarının ardından Gazze için kıtlığın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BM Raportörü'nden Gazze için "UNRWA" vurgusu: Kıtlık yakındı artık kaçınılmaz
[Fotograf: AA]

Fakhri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin "makul bir karara" varmasının ardından bazı ülkelerin, çalışanlarıyla ilgili iddialar nedeniyle UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı.

Bu durumun 2,2 milyondan fazla Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını vurgulayan Fakhri, "(Gazze için) Kıtlık yakındı artık kaçınılmazdır." yazdı.

Ne olmuştu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya ve Japonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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