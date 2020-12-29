Kuveyt hükümeti, hava yolu seferlerinin cuma günü yeniden başlayacağını ancak kara ve deniz sınırlarının cumartesiden itibaren saat 09.00 ile 15.00 arası açık tutulacağını açıkladı.

Karar, Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın ülkede mutasyona uğramış koronavirüse rastlanmadığına dair yaptığı sunumun ardından alındı.

Ülkede bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 931 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 149 bin 653 oldu.

Kuveyt, 21 Aralık'ta İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs türüyle mücadele için Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda ticari uçuşların askıya alındığını, kara ve deniz sınırlarının geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.