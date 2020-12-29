Ukrayna hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, hükümetler arası kurye iletişimi anlaşmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Mokan, Rusya'nın silahlı saldırganlığı göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmanın Ukrayna tarafından uygulanmasının ülkenin ulusal çıkarlarına tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Vasiliy Mokan, Bakanlar Kurulunun "hükümetler arası kurye iletişimi alanındaki anlaşma ve ilişkin protokolünden çekilme yasası"nı kabul ettiğini söyledi.

Ukrayna, 16 Aralık'ta da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile enerji alanındaki bir dizi anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.