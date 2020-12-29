Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna 'hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması'ndan çekildi
Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile "hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması"ndan çekildi.
Ukrayna hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, hükümetler arası kurye iletişimi anlaşmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Mokan, Rusya'nın silahlı saldırganlığı göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmanın Ukrayna tarafından uygulanmasının ülkenin ulusal çıkarlarına tehdit oluşturduğunu açıkladı.
Vasiliy Mokan, Bakanlar Kurulunun "hükümetler arası kurye iletişimi alanındaki anlaşma ve ilişkin protokolünden çekilme yasası"nı kabul ettiğini söyledi.
Ukrayna, 16 Aralık'ta da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile enerji alanındaki bir dizi anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.
Etiketler: Ukrayna
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