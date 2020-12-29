ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware'de bir açıklama yaptı. Açıklamasında, özellikle Savunma Bakanlığının siyasi liderliğin geçiş sürecini engellediğini söyledi.

Donald Trump yönetiminin kendisine ve ekibine engel olduğunu anlatan Biden, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu" sözlerini kullandı.

Trump yönetiminden önemli güvenlik alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri alamadıklarını öne süren Biden, bu tür gecikmelerin ABD'nin düşmanların güvenlik zafiyetinden yararlanmasına neden olabileceğini söyledi.

Biden, Çin hükümetini ticaret ve teknoloji, insan hakları ve diğer alanlardaki ihlallerinden sorumlu tutabilmek için de ABD'nin ortak ve müttefikleri ile koalisyon oluşturması gerektiğini anlattı.