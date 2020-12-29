Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Sağlık Bakan Yardımcısı: Mutasyona uğrayan virüs ülkemizde olabilir
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.
Brett Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki COVID-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen COVID-19 türü hakkındaki bir soruya Giroir, "Mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.
Giroir, "Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok" açıklamasını yaptı.
Ülkedeki aşılama çalışmalarına ilişkin ise Giroir, "Aşıların işe yarayacağına ilişkin güçlü bir inancımız var" diye konuştu.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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