Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali’de 3 Fransız askeri bombalı saldırıda öldü
[Fotoğraf: AFP]
Mali’de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 3 Fransız askeri bombalı saldırıda öldü.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Mali’nin Hombori bölgesinde bir operasyonda görev alan askerlerin zırhlı araca el yapımı bomba ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
Bombanın patlaması sonucu 3 asker yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AFP | Mali'de bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 askerin fotoğrafı paylaşıldı.]
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği açıklandı.
Savunma Bakanlığı, olayın sabah meydana geldiğini açıkladı.
Etiketler: Fransa
Sıradaki Haber
Rus aşısının ilk partisi Macaristan’a ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz