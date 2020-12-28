Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Mali’nin Hombori bölgesinde bir operasyonda görev alan askerlerin zırhlı araca el yapımı bomba ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bombanın patlaması sonucu 3 asker yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AFP | Mali'de bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 askerin fotoğrafı paylaşıldı.]

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği açıklandı.

Savunma Bakanlığı, olayın sabah meydana geldiğini açıkladı.