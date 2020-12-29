ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), küçük boyutlu drone'larla ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruya göre, artık sokaklarda gece uçuşuna izin verilecek. Bu karar, ticari teslimatlar için drone kullanımında büyük bir adım.

Karar, ocak ayından sonra 60 gün içerisinde uygulamaya geçecek.

Güvenlik sorunları konusundaki endişeyi gidermek için de drone'lara uzaktan erişim kimliği teknolojisi şartı koyulacak.