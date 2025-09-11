Küresel Kararlılık Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı

İspanya'dan 31 Ağustos'ta seyre başlayan ve halihazırda Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık Filosu'na katılımlar sürüyor.

Filoya katılan aktivistlerden edinilen bilgiye göre, bir süredir İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki farklı limanlarda hazırlıklarını sürdüren çok sayıda tekne, bu sabah halat çözerek Akdeniz'e açılmaya başladı. Teknelerin, Filistin bayraklarıyla donatıldığı görüldü.

Katanya ve Augusta gibi limanlardan hareket eden teknelerin, Gazze'ye seyre geçmeden önce adanın güneyindeki Siracusa kentine uğrayacağı buradaki teknelerin de katılımıyla düzenlenecek törenle yola çıkacağı öğrenildi.

Siracusa limanına ulaşan ilk tekneler, kıyıda toplanan Filistin destekçileri tarafından "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı.

İtalya'dan açılan teknelerde, 4 parlamenter de yer alıyor. Ana muhalefet partisi Demokratik Parti'den (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ile PD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi de filo ile beraber Gazze'ye doğru yolculuk yapacak.

Sabah saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Kararlılık Filosu’na katılan İtalyanlar için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı aradığını belirterek, "Bu girişime katılan 58 İtalyan vatandaşına diplomatik ve konsolosluk yardımı sağlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

İtalya'dan denize açılan teknelerin, İspanya ve Tunus'tan gelen ekiplerle Akdeniz'in ortasında buluşarak Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Küresel Kararlılık Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Kararlılık Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İspanya’dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık (Sumud) Filosu'na 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.