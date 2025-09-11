Küresel Kararlılık Filosu tekneleri Tunus'un Binzert Limanı'na doğru yola çıktı

Küresel Kararlılık Filosunda yer alan ve 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'na ulaşan 22 İspanyol teknesi, Tunus’tan filoya katılacak diğer tekneleri beklemek üzere ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert Limanı'na doğru yola çıktı.

TSİ 13:30'da yola çıkan tekneler, Binzert Limanı'nda aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Tunus’tan Küresel Kararlılık Filosuna katılacak teknelerin gelmesini bekleyecek.

Tunus’un Binzert kentinden Gazze’ye doğru önümüzdeki günlerde toplu olarak yola çıkacak olan filonun tam hareket günü ve saati güvenlik endişesi nedeniyle belirtilmiyor.

Küresel Kararlılık Filosu dün Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkmayı planlıyordu

Binlerce Tunuslunun katılımıyla dün yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Kararlılık Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını duyurmuştu.

Küresel Kararlılık Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Kararlılık Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Kararlılık Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık (Sumud) Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.