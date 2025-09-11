Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
AA 11.09.2025 14:39

Katil İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail Gazze’nin çeşitli bölgelerindeki evleri, yerinden edilenlerin çadırlarını, yardım bekleyenlerin toplandığı alanları hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampında yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Gazze kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail helikopterinin Gazze kentinin orta kesimindeki Yermuk bölgesinde Ebu Herbid ailesine ait bir çadırı hedef aldığı saldırısında bir Filistinli kadın öldü, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı bir alanın hedef alındığı İsrail saldırısı sonucu bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Filistin Esirler Medya Ofisine göre, İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında bazı Filistinli balıkçıları gözaltına aldı ve teknelerini patlattı.

Gazze kentinin orta kesimindeki Derec bölgesinde, Şuva ailesine ait bir evin hedef alındığı saldırıda birçok Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin orta kesiminden kuzeydoğusuna uzanan Nafak Caddesi'ni yoğun bir şekilde bombaladı; aynı zamanda Şeyh Rıdvan göletinin doğusu topçu saldırısına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun sivillerin evlerine rastgele ateş açması sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in Deyr el-Belah kentindeki Hadice Bassa Okulu’nun yanındaki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesi çevresinde yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed bölgesi çevresinde toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
