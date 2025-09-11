Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.09.2025 14:28

Küresel Kararlılık Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek

Küresel Kararlılık Filosu, İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye hareketi öncesinde Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan kuzeydeki Binzert Limanı'na gideceğini duyurdu.

Küresel Kararlılık Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek
[Fotograf: AA]

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Kararlılık Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmaya uygun olmadığını belirtti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını kaydetti.

Filo katılımcılarından ve Mağrib Kararlılık Konvoyu İcra Üyesi Nebil Şennufi dün yaptığı açıklamada, "Aslında filonun bugün hareket etmesi planlanmıştı ancak uzmanlardan aldığımız hava tahminlerine göre hava şartlarının bugün kötü olacağı bildirildi. Bu nedenle teknelerin limandan çıkışı yarına ertelendi." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel Kararlılık Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Kararlılık Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık (Sumud) Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Tunus
Sıradaki Haber
Dünyaca ünlü isimlerin İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettikleri metindeki imza sayısı 4 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Fransız siyasetçi, TikTok hakkında suç duyurusunda bulundu
15:28
Küresel Kararlılık Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı
15:23
İstanbul Havalimanı'na 3 ödül daha
15:21
Küresel Kararlılık Filosu tekneleri Tunus'un Binzert Limanı'na doğru yola çıktı
15:11
Müze ve ören yerlerini 8 ayda 21,6 milyon kişi ziyaret etti
15:09
Türk Ticaret Bankası'ndan ihracatçıya 75 milyar lira finansman desteği
Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek
Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek
FOTO FOKUS
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ