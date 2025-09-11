Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
Dünya
AA 11.09.2025 14:33

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda ve güneyinde hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, sabah saatlerinde düzenlediği saldırının ardından öğleden sonra da Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesi ve güneyindeki Nebatiye kentine yeni hava saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda ve güneyinde hava saldırıları düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Lübnan'ın doğusundaki Beka'da Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait silah üretim ve depolama tesisinin hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinin Ez-Zerariyye kentinde bir bölgeyi de vurdu.

Bölgede Hizbullah altyapısının hedef alındığı ve bu bölgede Hizbullah varlığının İsrail ve Lübnan arasındaki mutabakatın ihlali anlamına geldiği savunuldu.

İsrail ordusu, ülkenin güvenliğine yönelik tehlikelere karşı saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulundu.

Sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete düzenlenen İsrail hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

İsrail Lübnan
