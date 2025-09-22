Açık 14.1ºC Ankara
Dünya
AA 22.09.2025 06:55

Küresel Kararlılık Filosu, dronlar tarafından takip edildiklerini duyurdu

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Kararlılık Filosu, filonun yakınlarında kaynağı belirsiz dronlar görüldüğünü ve kendilerini takip ettiğini duyurdu.

Küresel Kararlılık Filosu, dronlar tarafından takip edildiklerini duyurdu

Küresel Kararlılık Filosu'nun ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filonun üzerinde çok sayıda dron görüntülendiği belirtildi.

Söz konusu dronların kaynağının belli olmadığı ve filoyu takip ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu aniden artan hava aktivitesi, endişelerimizi artırdı." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerinin durumu yakından izlediği ve gemilerde bulunanların güvenliğinin öncelik olduğunun vurgulandığı açıklamada, durum hakkında ortaklarla birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Küresel Kararlılık Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı düzenlendi

Tunus'ta dron saldırısı düzenlenmişti

Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
