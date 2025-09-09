Açık 12.2ºC Ankara
Dünya
AA 09.09.2025 02:52

Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı düzenlendi

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Geminin bir kısmı alev aldı"

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan 10 Eylül Çarşamba günü hareket etmeyi planlıyor

İspanya'dan yola çıkan gemilerin 7 Eylül'de Tunus açıklarına varmasının ardından açıklamada bulunan Nevvar, "İspanya'dan tüm teknelerin ulaşması yaklaşık iki gün sürecek. İspanya'dan gelen tekneler, Tunus'tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus’tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazze’ye yolculuğumuz devam edecek" demişti.

Tunus’tan Küresel Sumud Filosuna katılmak üzere aralarında onlarca Türkün de olduğu farklı ülkelerden ve Tunuslu 150 civarında aktivist 1 Eylül’den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Tunus
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
OKUMA LİSTESİ